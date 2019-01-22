Газификация Астаны будет проведена в три этапа

Строительно-монтажные работы обойдутся в 52 млрд тенге.

Газификация Астаны пройдет в три этапа. Об этом на заседании правительства заявил столичный градоначальник, передает корреспондент Елорда Инфо.

"В июле 2018 года была утверждена дорожная карта по строительству газопровода в Астане и газификации столицы. На сегодняшний день план по газификации Астаны поделен на три этапа. Согласно сметной документации, строительно-монтажные работы обойдутся бюджету Астаны в 52 млрд тенге", - сказал аким Астаны.

По его словам, для реализации первой очереди газопровода потребуется 27 млрд тенге.

"В первой очереди будут переведены на газ три ТЭЦ - в Коктале-1, Коктале-2 и в микрорайоне Юго-Восток. На сегодняшний день заключение госэкспертизы готово. Из местного бюджета выделено 286 миллионов тенге", - отметил он.

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