Газификация Астаны будет проведена в три этапа
Строительно-монтажные работы обойдутся в 52 млрд тенге.
Фото : 24.kz22 января 2019, 12:34
Газификация Астаны пройдет в три этапа. Об этом на заседании правительства заявил столичный градоначальник, передает корреспондент Елорда Инфо.
"В июле 2018 года была утверждена дорожная карта по строительству газопровода в Астане и газификации столицы. На сегодняшний день план по газификации Астаны поделен на три этапа. Согласно сметной документации, строительно-монтажные работы обойдутся бюджету Астаны в 52 млрд тенге", - сказал аким Астаны.
По его словам, для реализации первой очереди газопровода потребуется 27 млрд тенге.
"В первой очереди будут переведены на газ три ТЭЦ - в Коктале-1, Коктале-2 и в микрорайоне Юго-Восток. На сегодняшний день заключение госэкспертизы готово. Из местного бюджета выделено 286 миллионов тенге", - отметил он.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4954865-91608007ca39ee7774e78f869de39ffd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...