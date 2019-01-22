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Пассажирский автобус столкнулся с мусоровозом в Караганде

В результате ДТП пострадали два человека.

Фото : Маяк22 января 2019, 12:47

В Октябрьском районе Караганды, пассажирский автобус, с 15 пассажирами в салоне, столкнулся с мусоровозом, врезался в ограждение школы и "зацепил" несколько припаркованных автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

"22 января текущего года около 10:00 часов утра 39-летний водитель автомашины "ГАЗ-САЗ" (мусоровоз), выезжая с второстепенной дороги на главную, по предварительным данным не уступив дорогу, допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Мерседес Бенц" под управлением 55-летнего водителя. После чего, автобус по инерции совершил столкновение с ограждением средней школы №8 и четырьмя припаркованными автомашинами без водителей и пассажиров. В результате 35-летняя пассажирка автобуса и водитель мусоровоза с различными травмами госпитализированы", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции также дополнили, что в момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По факту дорожно-транспортного происшествия составлен административный протокол по статье 610 часть 2 КРКобАП.


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