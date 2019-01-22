Когда частный сектор Алматы подключат к центральному водоснабжению

Стала известна дата завершения работ по реконструкции водопроводных и арычных сетей.

В июле текущего года планируется завершение работ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Не все жилые дома были подключены к общегородской системе коммуникаций. Весной 2018 года началась реконструкция сетей.

"За счет государственных средств проводим реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате пр. Райымбека, ул. Бродского, ул. Казакова, пр. Рыскулова протяженностью 33 км. на сумму 4,5 млрд тенге, которая завершится в июле 2019 года", - сообщил в своём докладе аким Жетысуского района Алматы Мухтар Тажибаев, выступая во время четной встречи с населением по итогам деятельности за 2018 год.

В указанном квадрате улиц расположен частный сектор и двухэтажные дома старой постройки.

Еще одно приоритетное направление в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства Жетысуского района, ремонт и строительство арычных сетей. В 2018 году в целях предотвращения подтопления, в районе провели перекладку арычных сетей общей протяженностью 425 погонных метров, на сумму 20 млн 440 тыс. тенге.

"Ведем работы по строительству арычной сети по ул. Спатаева, пр. Сейфуллина, ул. Ратушного, ул.Панфилова, ул. Ангарская, ул. Маркелова, пр. Райымбека, мкр. Айнабулак-2, ул. Павлодарская, ул. Ангарская, пр. Рыскулова, общей протяженностью 7,629 км, срок завершения июль 2019 года", - сообщил Мухтар Тажибаев.

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