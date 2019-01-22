Биртанов о гибели охотинспектора: Медики сделали все, что могли

Все службы делали все возможное, но, к сожалению, пациента потеряли.

В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с доставкой раненого на тот момент браконьерами охотинспектора Ерлана Нургалиева в больницу, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос к главе ведомства возник, в частности, по поводу того, что санавиация не смогла вылететь за раненным человеком на место происшествия.

«Мы предоставляли информацию по этому поводу. Санитарная авиация относится к Минздраву. Если смотреть на технические возможности, учитывая, что это было ночью, непростые погодные условия, были сложности для вылета. Это вопрос безопасности. К сожалению, у нас прежде была такая печальная ситуация, когда мы поднимали вертолет в плохих погодных условиях, из-за чего мы теряли пациента», - сказал он.

Министр сказал, что в такой ситуации подключаются местные станции скорой помощи.

«В этой конкретной ситуации мы ждали его в областной больнице, но они решили сразу поехать в городскую. Отправили машину из города, которая встретила их на въезде в город и доставила в больницу. Но, к сожалению, полученные травмы были очень опасными, пациент погиб», - констатировал Биртанов.

В то же время он ответил на вопрос также, почему не был послан реанимобиль.

«Это нерационально. Потому что пока мы бы отправили туда реанимобиль, прошло бы гораздо больше времени. В таких случаях естественное решение было, что решили своими силами доставку осуществить, чтобы не терять времени. Другой вопрос, что дело происходило в степи, в сельской местности. У нас нет больниц в степи. У нас есть районные больницы. В районной больнице его ждали, была оповещена бригада, но они поехали напрямую в город, соответственно, тоже время потеряли», - пояснил глава минздрава.

Но, по его словам, встречная машина была отправлена из города и больного «приняли, повезли».

«Считаю, что здесь нет повода для спекуляции, касательно необоснованного отказа в вылете санавиации или некачественного оказания медпомощи. Была тяжелая травма, тяжелейшая ситуация, когда в степи такая трагедия произошла. Все службы делали все, что можно. К сожалению, пациента потеряли», - заключил Биртанов.

Оксана Скибан, Астана

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