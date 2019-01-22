Очередной лжетеррорист задержан в Алматинской области

Объектами "минирования" стали сельский акимат и участковый пункт полиции.

Очередной факт лжетерроризма, раскрыли полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, факт зарегистрирован в Панфиловском районе 18 января. На пульт "102" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании акимата села Коктал и местном участковом пункте полиции.

"В поселок были подтянуты необходимые силы районной полиции и других правоохранительных органов. Произведена эвакуация жильцов шести частных домов, наиболее приближенных к зданию сельского акимата и опорного пункта полиции. Вызванные на место саперы произвели тщательный осмотр объектов, в которых не обнаружены взрывные устройства", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Благодаря принятым мерам, в течение двух дней полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

"Сейчас задержанный помещен в ИВС Панфиловской районной полиции. По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 273 УК РК "Заведомо ложное сообщения об акте терроризма", в ходе которого будет установлены все обстоятельства по делу и причины", – дополнили в областной полиции.

С начала года это уже третий подобный факт в регионе. По каждому из них правоохранителям удалось выявить и установить подозреваемых.

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