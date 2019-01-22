Законопроект по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря рассмотрели в Сенате

Цель Конвенции - определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", передает Zakon.kz.

Конвенция была подписана президентами Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана в городе Актау в ходе Пятого каспийского саммита 12 августа 2018 года.

Цель Конвенции - определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Конвенция регламентирует вопросы, связанные с разграничением национальных зон, юрисдикций и суверенитета, осуществлением прав на недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных трубопроводов и кабелей, охраной природной среды и биологических ресурсов Каспийского моря. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной деятельности прикаспийских государств.

Согласно Конвенции морская акватория Каспийского моря разграничивается на зоны с различными режимами. Стороны устанавливают территориальные воды шириной не более 15 морских миль, при этом их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел.

Конвенция вступит в силу с даты получения депозитарием, которым является Республика Казахстан, пятой ратификационной грамоты.

Также в Комитете рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями".

Соглашение подписано главами государств-членов Евразийского экономического совета в Сочи 14 мая 2018 года.

Документ определяет порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров со странами, не входящими в Евразийский экономический союз. Соглашением регламентированы процедура ведения переговоров с третьими странами, полномочия и обязательства руководителя переговорной делегации, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.

Также в документе заложены механизмы контроля за деятельностью переговорных команд, действующих от имени Союза и его государств-членов, в целях недопущения включения в проекты международных договоров норм, выходящих за рамки экономической интеграции.

Подписание международного договора от имени Союза осуществляется на основании решения Высшего совета после выполнения государствами-членами в отношении проекта международного договора соответствующих внутригосударственных процедур.

Документы переданы на рассмотрение Сената.

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