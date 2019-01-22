Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Алматинской области

Новые подробности жуткой аварии сообщили в полиции.

В массовом ДТП в Алматинской области аварии пострадало гораздо больше людей, чем сообщалось ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По информации ведомства, в дорожной аварии с участием трех автомашин погибла 45-летняя женщина, а также различные травмы получили еще двое детей и двое взрослых.

"ДТП произошло на 31 километре по автодороге "Кокпек - Кіші Байсерке", где столкнулись автомашины Daewoo Nexia, Toyota Camry и "ГАЗель". По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, в ходе которого будет установлены причины ДТП. По предварительной версии аварии сопутствовали туман и образовавший на дорожном полотне гололед. Пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Согласно первоначальной информации в массовом ДТП на трассе в Алматинской области пострадал один человек, один скончался на месте.

Как рассказал водитель автомашины "ГАЗель", перед ним ехал легковой автомобиль, который занесло и стало крутить по трассе. Водитель "ГАЗели" стал тормозить, груженую машину занесло, закрутило и развернуло поперек дороги. Грузовик был неуправляем, он остановился поперек трассы. Когда мужчина пошел ставить знак аварийной остановки, в его машину на полном ходу врезался автомобиль Toyota Camry и залетел под грузовик. Еще через полчаса на высокой скорости в "ГАЗель" врезалась Daewoo Nexia. Удар был настолько сильным, что Daewoo искорежило, а грузовик развернуло на месте в обратную сторону.

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