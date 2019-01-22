Руководители госорганов в Атырауской области будут отчитываться перед населением в соцсетях

Отчеты начнутся с февраля.

Отчеты в прямом эфире будут проводиться на официальных аккаунтах акимата Атырауской области в Facebook и Instagram, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев, отчеты в социальных сетях начнутся в феврале и будут проходить на постоянной основе.

"Начиная с февраля 2019 года, по поручению акима Атырауской области, руководители государственных органов также, еженедельно будут отчитываться перед населением в прямых эфирах, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области в социальных сетях. Это веяние времени. Выходы в прямые эфиры позволят любому жителю Атырауской области задать интересующий его вопрос в Facebook или Instagram, не выходя из дома", - рассказал Ерментаев.

Отвечать руководители государственных органов будут в Live режиме, до последнего вопроса, благо возможности социальных сетей это позволяют, в отличие от телевидения, где спикеры ограничены эфирным временем.

Отчеты начнутся с февраля 2019 года с руководителей управлений акимата Атырауской области.

Также, в Атырауской области на постоянной основе функционируют чат-канал в приложении Telegram, а также мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау", общее число пользователей которых составляет более 7 тысячи человек. Каждую неделю руководители государственных органов выступают на площадке Региональной службы коммуникаций Атырауской области и в прямом эфире областного телеканала, где отвечают на вопросы журналистов и телезрителей.

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