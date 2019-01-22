Cмогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах

Никакого окончательного решения проблемы четырех островов Курильской гряды сейчас не существует, переговоры находятся в начальной стадии - Песков.

22 января в Кремле состоятся переговоры президента России и премьера Японии. Они обсудят возможность заключения мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны. РБК разбирался, смогут ли они договориться.

Зачем приезжает Абэ

Встреча в Кремле станет для президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ первой в этом году и 25-й за время работы на своих постах. В центре внимания — переговоры о возможности заключения между странами мирного договора, который так и не был подписан после Второй мировой войны.

Накануне визита японское информагентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Токио может согласиться на заключение с Россией мирного договора, если Япония получит острова Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи. Настаивать на передаче двух других островов — Итурупа и Кунашира — Токио не будет, потому что Москва на это не согласится "ни при каких обстоятельствах", заявил агентству высокопоставленный чиновник.

Для Абэ решение многолетнего спорного вопроса в отношениях с Россией — одна из главных задач на посту премьера, который он во второй раз занял в 2012 году. Нынешний год он начал с визита в родной город Нагато, где на могиле отца поклялся приложить все усилия для того, чтобы заключить мирный договор.​

Россия к переговорам готова. В конце 2018 года на итоговой пресс-конференции Владимир Путин говорил, что Москва искренне намерена заключить с Токио мирное соглашение. Неделю назад министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим японским коллегой Таро Коно.

Чем известны Курильские острова

Курильские острова (всего 56) расположены между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо, разделяют Охотское море и Тихий океан. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Общая протяженность — около 1200 км, общая площадь — 10,5 тыс. кв. км. К югу от них проходит государственная граница России с Японией.

Спорными являются четыре острова в южной части архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемая гряда Хабомаи. Самый крупный из обсуждаемых островов — Итуруп — имеет площадь 3187 кв. км. Площадь Кунашира меньше — 1490 кв. км, Шикотана ​— около 252,9 кв. км, островов Хабомаи ​— около 100 кв. км. По данным Росстата за 2018 год, самый густонаселенный остров из них — Кунашир, там проживают около 8800 человек. На Итурупе — 6409 человек, на Шикотане — 2820 человек, на островах Хабомаи гражданского населения нет — только пограничники. Абэ уже заявил, что даже в случае передачи островов их жители, если захотят, смогут остаться.

На Шикотане находятся морской терминал "Крабозаводск", портовый пункт "Малокурильское", а также есть вертолетная площадка. Во всей Южно-Курильской зоне Тихого океана с января по сентябрь 2018 года было выловлено 113 083 т рыбы, по данным Федерального агентства по рыболовству. Это примерно 2,9% от общероссийского улова за тот же период (почти 3,9 млн т).​

Отдает ли Россия свои территории

Ранее при решении территориальных споров Россия уже соглашалась на передачу оспариваемых земель — при демаркации российско-китайской границы в 2005 году. В результате проведения межгосударственной границы по центру реки Амур Китай получил остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. Площадь переданных Китаю земель составила 337 кв. км — это чуть меньше, чем общая площадь островов Шикотан и Хабомаи.

Как спорили Россия и Япония из-за Курил

До 1855 года статус и принадлежность островов никак не регулировались. В 1855 году, в разгар Крымской войны, между Россией и Японией был заключен Симодский трактат — он установил дипломатические отношения между странами. Трактат определил границу между Россией и Японией, которая прошла через пролив Фриза. Острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир были закреплены за Японией, а Сахалин оставался в совместном владении. Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.

По итогам русско-японской войны, закончившейся в 1905 году, Россия лишилась южной половины Сахалина (от 50-й параллели), однако после окончания Второй мировой войны СССР вернул себе не только Сахалин, но и все Курильские острова — это было главным условием, которое СССР выдвинул союзникам для вступления в войну с Японией. В ходе месячной советско-японской войны погибли 36 тыс. советских военнослужащих, Япония потеряла около 84 тыс. человек. При занятии Южно-Курильских островов советские войска практически не встречали сопротивления.

По Сан-Францисскому договору 1951 года Япония отказалась от претензий на Курилы. СССР не стал подписывать договор, потому что на конференцию не пригласили Китай, что советская делегация посчитала недопустимым.

В 1956 году Россия и Япония подписали Московскую декларацию. В девятой статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и несколько необитаемых островов Хабомаи с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора. В том же году документ ратифицировали обе страны.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства о передаче островов. Япония, в свою очередь, стала требовать передать ей все четыре острова. Современная позиция Японии в вопросе принадлежности Южных Курил подробно изложена на сайте МИДа страны: Япония никогда не захватывала Южные Курилы у России, поэтому у союзников по антигитлеровской коалиции не было оснований их отнимать, считает Токио. Кроме того, нападая на Японию, СССР нарушил пакт о нейтралитете, заключенный между странами в 1941 году.

В 2016 году во время визита в Японию Владимир Путин с Синдзо Абэ договорились проработать возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но пока договориться не удалось. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан Совет по совместной экономической деятельности.

Почему обе стороны пошли на переговоры

Для Токио принадлежность Южно-Курильских островов — вопрос престижа, объяснил в разговоре с РБК бывший посол России в Японии Александр Панов. "Японцы считают, что пока этот вопрос не решен, для них не закончилась Вторая мировая война, — сказал он. — В 1941 году СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, японцы соблюдали нейтралитет, даже когда немцы оказывали на них давление, тогда как СССР в августе 1945 года его нарушил. С точки зрения японцев, СССР повел себя как "вор на пожаре", вступил в войну, чтобы захватить территории".

Неоформленная, непризнанная граница в отношениях между странами — уязвимое место, отметил в разговоре с РБК директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. "Из-за непризнания границ могут случаться инциденты, такие как, например, недавний российско-украинский инцидент в Азовском море", — сказал он. "В более широком смысле России необходимо подключить Японию к собственной программе модернизации страны, трансформировать существующие отношения в отношения близкого соседства, какими долгое время были отношения между постсоветской Россией и Германией. Без решения территориального спора возможности двусторонних отношений ограничены", — считает эксперт. К тому же отсутствие прогресса на этом направлении лишь способствует сближению Японии с США, добавил Тренин.

Возможный компромисс с Японией может увеличить свободу действий России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает политолог Михаил Виноградов. "Находясь в изоляции со стороны западных стран, Россия обречена на зависимость от Китая, а укрепление связей с Японией создает альтернативу российско-китайским отношениям", — объяснил эксперт. В целом же достижение договоренностей с Японией вряд ли может стать переломным моментом в отношениях с Западом.

Быстрый темп российско-японских переговоров задает Абэ, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Достигнутую между Путиным и Абэ договоренность в Сингапуре Токио использует как возможность форсировать переговоры о заключении мира и возможной передаче островов, говорит эксперт. По его мнению, Абэ рассчитывает добиться результатов к предстоящему в июне в Осаке саммиту G20, однако напористость Токио не нравится Москве.

Почему важна позиция США

После подписания декларации 1956 года мир между СССР и Японией не был заключен в том числе под влиянием США. Вашингтон угрожал, что в случае отказа Токио от претензий на острова Кунашир и Итуруп Японии не будет возвращен архипелаг Рюкю с островом Окинава, который в соответствии с договором 1951 года находился под управлением США. В 1960 году Япония подписала с США "Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией", согласно которому японские власти разрешили американцам пользоваться военными базами на своей территории, содержать там сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Меньше чем через две недели правительство СССР заявило: поскольку соглашение направлено против СССР и Китая, Москва отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, так как это приведет к расширению территории, используемой американскими войсками.

9 января этого года командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что Вашингтон пока не намерен разворачивать войска на островах южной части Курил в случае их передачи Японии. В ноябре прошлого года японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что Абэ во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре пообещал ему не допустить размещения американских военных баз в южной части Курильских островов, если Москва согласится уступить эти территории Токио.

Сейчас в составе сил и войск США в Японии (USFJ) проходят службу 54 тыс. военнослужащих, работают 8 тыс. гражданских служащих и 25 тыс. японских рабочих. Штаб-квартира сил США в Японии находится на базе Йокота (Yokota Air Base). Почти три четверти всех американских военных объектов находятся на острове Окинава. В конце 2017 года правительство Японии согласилось разместить в стране два американских комплекса ПРО Aegis Ashore, что вызвало крайне негативную реакцию Москвы.

Смогут ли стороны договориться

Позиция Москвы заключается в том, что сначала должен быть заключен мирный договор (об этом 16 января говорили министр Лавров и помощник президента Юрий Ушаков), а суверенитет России надо всеми островами — признан. После этого российская сторона может согласиться вернуться к рассмотрению вопроса о выполнении положений Московской декларации, но ​любое решение, настаивают в Москве, должно быть поддержано гражданами обеих стран.

Готовность Японии вести переговоры на основе Московской декларации 1956 года Москва и Токио интерпретируют по-разному, отметил Панов. "Японцы поняли это так, что, раз они согласились вести переговоры на основе этой декларации, то теперь речь должна пойти об условиях передачи. Мы же это событие трактуем так, что сначала необходимо подписать мирный договор", — сказал Панов. Вряд ли от встречи во вторник следует ожидать прорыва, считает эксперт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что никакого окончательного решения проблемы четырех островов Курильской гряды сейчас не существует, переговоры находятся в начальной стадии, а все заявления на эту тему являются домыслами СМИ.

По данным Левада-центра, в 2018 году передачу спорных островов Японии поддерживали только 17% россиян, большинство (74%) — против. В то же время только 5% японцев согласны на компромисс, по которому Россия вернула бы только два острова, 46% допускают это только в качестве временного решения, а 33% — против любых уступок.

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