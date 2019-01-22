Верховный суд отклонил кассационный протест генпрокурора и смягчил наказание Болату Халык

Ходатайства адвокатов и общественного защитника Турсынбаевой удовлетворить частично. Протест генпрокурора оставить без удовлетворения – председательствующий судья.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила протест генерального прокурора по делу Болата Халык без удовлетворения. Ходатайства же защиты экс-главы военизированной аварийно-спасательной службы МИР РК коллегия удовлетворила частично, передает корреспондент Zakon.kz.

Председательствующий судья Абай Рахметулин огласил постановление:

"Приговор изменить на основании ч.5 ст. 106 УК. Отбывание наказания Халык Б. назначить в учреждении УИС минимальной безопасности. Решение об удовлетворении иска РГП ПХВ "ПВАСС" о взыскании с Халык 4 млн тенге отменить, в иске отказать. Процессуальные издержки по делу в размере 1 млн 135 тыс 82 тенге отнести за счет государства. В остальной части судебный акт оставить без изменения, ходатайства адвокатов Мухамедьярова, Газымжанова, Ундасыновой и общественного защитника Турсынбаевой удовлетворить частично. Протест генерального прокурора оставить без удовлетворения".

Прокуратура просила признать Болата Халык виновным по двум эпизодам (получение взятки от Бейкенова, присвоение и растрата государственных средств – авт.) и назначить ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Защита же просила оправдать Халык Б. полностью по эпизоду Шильдебаева Е.

К слову, в Управлении специальных прокуроров Астаны все еще расследуется дело по факту применения пыток по отношению к Болату Халык путём не предоставления пищи 29.05.2017 года. После завершения расследования дело передадут в суд.

Татьяна Ковалева, Астана

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