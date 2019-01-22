В аэропортах Казахстана усилен контроль за пассажирами из-за вспышки гриппа в Грузии
С 1 января на территорию Казахстана прибыло около 2 000 пассажиров из Грузии.
Фото : nk-tv.com22 января 2019, 17:02
В аэропорту Астаны, Алматы и Актау из-за вспышки гриппа H1N1 в Грузии усилили санитарно-карантинный контроль. Руководитель департамента охраны общественного здоровья Садвакас Байгабулов рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает Sputnik.
"С 1 января на территорию Казахстана прибыло около 2 000 пассажиров из Грузии. Все они были осмотрены при помощи тепловизоров, случаев подозрения на грипп не было выявлено. Данная мера будет проводиться до тех пор, пока ситуация с гриппом в стране не стабилизируется", — рассказал эксперт.
Представитель профильного ведомства отметил, что в целях исключения угрозы заноса вируса в страну специалисты осматривают прибывших пассажиров из Грузии бесконтактно. Медицинский телевизор дистанционно замеряет температуру прибывших.
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