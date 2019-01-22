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В получении взятки подозревают руководителя управления охраны общественного здоровья Актау

Размер взятки составил 150 тысяч тенге.

Фото : Atameken Business22 января 2019, 17:07

Уголовное дело в отношении руководителя управления охраны общественного здоровья города Актау, расследует Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области, передает МИА "Казинформ".

"Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за оказание помощи при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения", – сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.

По ее словам, в связи с полным признанием вины подозреваемая не задерживалась. Расследование продолжается.


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