Налоговые поступления в 2018 году увеличились на 25,9%

Тем временем затраты консолидированного бюджета в сравнении с 2017 годом снизились на 1,1 триллион тенге.

Согласно данным Министерства финансов Республики Казахстан, доходы консолидированного бюджета (включающего как республиканский, так и муниципальный бюджет) за 2018 год составили 13 275,7 млрд тенге, что на 22,8% превышает доходы 2017 года. Доходная часть бюджета в 2018 году была исполнена на 113,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на afk.kz.

Налоговые поступления, благодаря продолжающейся оптимизации (в том числе роста поступлений с внутренних налогов на товары, работы, услуги, НДС), выросли на 25,9% или 2 278,9 млрд тенге, до уровня 11 090,9 млрд тенге. При этом исполнение налогов составляет 102,1% от всех запланированных на 2018 год поступлений. Неналоговые поступления также были выше запланированных на 26,9% или 50,2 млрд тенге, хотя их доля в совокупных поступлениях бюджета остается на низком уровне; в 2018 году они составили 1,8%.

Столь ощутимая разница между фактическими и плановыми доходами в первую очередь связана с высоким инвестиционным доходом. Так, если планировалось, что инвестиционные доходы от управления Национальным фондом за весь 2018 год составят 594,9 млрд тенге, то заработок за девять месяцев 2018 года уже составил 1 846,7 млрд тенге. Однако отметим, что указанная сумма является не зафиксированным инвестиционным доход, а переоценкой стоимости портфеля на отчётную дату.

Тем временем расходы бюджета в 2018 году снизились в сравнении с 2017 годом на 1 127,8 млрд тенге до 11 364,1 млрд тенге. Напомним, что правительство в 2017 году осуществило единоразовое целевое перечисление в АО «Фонд проблемных кредитов» в размере 2,09 трлн тенге для поддержки банковского сектора страны и как следствие прочие расходы в консолидированном бюджете выросли с 103,7 млрд тенге до 2 334,29 млрд тенге в 2017 году. В структуре бюджетных расходов 2018 года 24,2% приходятся на социальную помощь и обеспечение (2,8 трлн тенге), на образование – 17,1% (1,9 трлн тенге) и 10,3% на здравоохранение (1,2 трлн тенге).

Диаграмма 1. Расходы консолидированного бюджета:

Источник: МФ РК

На обслуживание долга в прошлом году было затрачено 587,7 млрд тенге (2017: 458,9 млрд тенге). Отметим, что долг Правительства Республики Казахстан по состоянию на начало октября 2018 года составил 30,2 млрд долларов США или 10 971,7 млрд тенге. Между тем, лимит правительственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в размере 13 000 млрд тенге.

Чистое бюджетное кредитование за отчётный период составило 162,8 млрд тенге при плане в 156,8 млрд тенге, а сальдо по операциям с финансовыми активами составило 119,8 млрд тенге. Резюмируя, профицит КБ РК за 2018 год составил 1 628,9 млрд тенге, тогда как бюджетом на 2018 год был заложен профицит в размере 55,4 млрд тенге.

Диаграмма 2. Доходы и Затраты консолидированного бюджета РК по годам:

Источник: МФ РК

30 ноября 2018 года глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы". Доходы республиканского бюджета в 2019 году предусмотрены в размере 9 631,1 млрд тенге, расходы – 10 335,0 млрд тенге, дефицит – 979,0 млрд тенге (1,5% ВВП). В 2019 году сумма гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет составит 2,45 трлн тенге.

Отметим, что в целях снижения зависимости бюджета от трансфертов из Нацфонда, с 2021 года размер гарантированного трансферта будет зафиксирован на уровне двух трлн тенге. В целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. Так, размер гарантированного трансферта в 2018 году был равен 2,6 трлн тенге, в 2019 году размер трансферта составит 2,45 трлн тенге, в 2020 год у – 2,3 трлн тенге, а в 2021 году – 2,0 трлн тенге.

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