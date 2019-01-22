Действия WBC в отношении Головкина назвали блефом

"Канело" в любом случае выберет в соперники Головкина.

Журналист американского сайта Boxingnews24.com Шон Джонс объяснил, почему решение Всемирного боксерского совета о назначении Геннадию Головкину обязательного боя с Джермаллом Чарло не способно повлиять на дальнейшее развитие карьеры казахстанского боксера, пишет Sports.kz.





"То, что WBC хочет от Головкина и Чарло, в значительной степени не имеет значения. Встретятся ли GGG и "Канело" в третьем бою, зависит от того, с какой платформой выберет подписать контракт Геннадий. Также это зависит от переговоров. WBC и другие санкционирующие органы имеют контроль над менее популярными бойцами, но не над боксерами уровня Головкина и "Канело". Эти парни могут во многом делать то, что хотят, игнорируя боксерские организации. Если Головкин решит присоединиться к DAZN, тогда третий поединок с Альваресом, скорее всего, состоится в сентябре. Для WBC было бы плохой идеей пытаться заставить "Канело" драться с Чарло. Это могло бы привести к тому, что мексиканец освободит их чемпионский титул. В конце концов, WBC, вероятнее всего, не будет против, если "Канело" решит проигнорировать их решение о том, что GGG и Чарло вначале должны заработать право стать его претендентом. "Канело" в любом случае выберет в соперники Головкина. Если WBC отберет у Сауля его пояс, тогда они останутся с менее популярным чемпионом в лице Чарло, поэтому они очевидно не пойдут на такой шаг", — считает Джонс.

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