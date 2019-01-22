Житель Костаная хранил героин в уличном туалете

Общий вес изъятых наркотиков составил 1 килограмм 615 граммов.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области задержаны двое подозреваемых, у которых изъято более полутора килограмм героина, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В полицейском департаменте сообщили, что преступная группа попала в поле зрения еще в 2018 году. По словам исполняющего обязанности начальника УБОП ДП Костанайской области Бахтияра Бабагалиева, операция по задержанию 47-летнего мужчины и 35-летней женщины проходила в поселке Киевский, что вблизи города Костаная.

"Подозреваемый мужчина хранил наркотические вещества ухищренным способом. В уличном туалете под полом он соорудил тайник, где в пакете в подвешенном состоянии на гвозде хранил наркотики. Общий вес изъятых наркотиков составил 1 килограмм 615 граммов героина",- сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Полицейские также изъяли наркотические вещества у его 35-летней подельницы, которая хранила у себя дома 81 сверток героина общим весом 13 граммов. В настоящее время проводится досудебное расследование по незаконному хранению наркотических средств. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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