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В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Погибли два члена экипажа.

Фото : topwar.ru22 января 2019, 18:14

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился при жесткой посадке в Мурманской области, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, во время планового полета самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился.

При этом погибли два члена экипажа. Еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Минобороны отмечает, что самолет был без боекомплекта.

Снежный заряд — это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Обычно такие явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации — всего выпущено 268 самолетов этой модификации. Ту-22М3 не раз принимали участие в нанесении ударов по террористам в Сирии.


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