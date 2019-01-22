6 тыс. правонарушителей Петропавловска привлекли к ответственности за распитие алкоголя

Кроме того, по итогам минувшего года петропавловскими полицейскими было изъято около 400 литров нелицензированного крепкого алкоголя.

Петропавловскими полицейскими в 2018 году за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в пьяном виде к ответственности было привлечено около 6 тысяч правонарушителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В прошлом году на территории областного центра зарегистрировано 73 преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Из них – семь убийств и девять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По информации заместителя начальника отдела местной полицейской службы Управления полиции города Петропавловска майора полиции Алибека Габдуллина, всего на учете в городском Управлении полиции состоит 3097 лиц. Из них – 1127 лиц, страдающих алкоголизмом. 60 лиц были отправлены на лечение специализированное лечебно-профилактическое учреждение села Благовещенка Жамбылского района.

В целях предупреждения криминала еженедельно на административных участках участковых пунктов полиции областного центра проводятся рейды. Подучетников проверяют по месту жительства, проводят профилактические беседы, а также разъясняют антиалкогольное законодательство и ответственность за совершение преступлений и правонарушений.

Также, в фокусе внимания участковых инспекторов: выявление фактов незаконной торговли алкоголем, в том числе и контрафактного. Кроме сотрудников 13 участковых пунктов полиции города, активную работу в этом направлении проводят участковые инспектора группы профилактической программы "Соседский присмотр". По итогам минувшего года петропавловскими полицейскими было изъято около 400 литров нелицензированного крепкого алкоголя.

Наиболее ярким примером может служить выявление склада с нелицензированной табачной и алкогольной продукцией, базировавшегося близ одного из центральных городских рынков. Тогда за один раз было изъято 120 литров спирта.

По словам Алибека Габдуллина, в 2019 году эта работа будет продолжена.

В Управлении полиции города Петропавловска напоминают, что в случае, если вы стали свидетелями преступления, или готовящегося правонарушения, необходимо звонить на телефон дежурной части "102". Также в Петропавловске круглосуточно действует телефон доверия группы профилактической программы "Соседский присмотр": 8 (715 2) 61-20-02, по которому можно позвонить в полицию анонимно.

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