В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Метель и гололед ждут казахстанцев 23 января.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 23 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 января в Актюбинской области местами ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются метель и гололед, ветер юго-западный с переходом в северо-западный 15-20 метров в секунду. В самом Костанае - метель, гололед, ветер юго-западный с переходом в северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской и Мангистауской областях 23-25 января местами сохраняются туман, гололед.

Туман и гололед также прогнозируются в Актау. Вероятность шторма 90-95%.

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