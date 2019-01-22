Актюбинским госслужащим устроили экскурсию в тюрьму

По данным УКПСиСУ по Актюбинской области за 2018 год 66 лиц привлечены к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

"В фильме одно, а в реальности совсем другое" именно так описали свое ощущение руководители государственных учреждений, поучаствовавшие в необычной акции "Цени свою свободу!" проведенной в рамках проекта "Ақтөбе – адалдық алаңы", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК по Актюбинской области.

Всего в акции приняли участие около 30 руководителей государственных органов.

Инициаторами акции выступили проектный офис "Ақтөбе – адалдық алаңы" совместно с департаментом Комитета уголовно-исполнительной системы. В ходе мероприятия сотрудники учреждения КА-168/1 КУИС МВД РК показали все реалии и условия содержания заключенных под стражу.

Отметим, что на момент акции в стенах данного учреждения под стражей за коррупционные преступления находились и ожидали суда четыре человека.

Как сказал руководитель ДАДГСиПК по Актюбинской области Расул Медетов, данная акция направлена для привития антикоррупционного иммунитета государственным служащим, чтобы они своими глазами увидели условия содержания осужденных и прочувствовали последствия коррупционных правонарушений.

"Необходимо отметить, что благодаря таким профилактическим мерам Актюбинская область входит в тройку регионов с наименьшим уровнем коррупции", - сказал Расул Медетов.

По данным УКПСиСУ по Актюбинской области за 2018 год 66 лиц привлечены к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

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