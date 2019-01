Фильм "Айка" не попал в шорт-лист "Оскара"

Российско-казахстанская картина претендовала на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

Американская академия киноискусств во вторник назвала претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Их список оглашен во время церемонии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и размещен в Twitter академии, передает ТАСС.

Российско-казахстанская лента "Айка" (Ayka, выдвигалась от Казахстана) режиссера Сергея Дворцевого не попала в список.

В число номинантов вошли фильмы "Капернаум" (Capernaum, Ливан), "Рома" (Roma, Мексика), "Холодная война (Cold War, Польша), "Работа без авторства" (Never Look Away, Германия) и "Магазинные воришки" (Shoplifters, Япония).

Лента "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона завоевала в 2018 году "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Эта работа удостоена американской премии "Золотой глобус" в категориях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший режиссер".

Картина "Айка" Дворцевого была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в мае 2018 года. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Самал Еслямова.

По сюжету картины молодая киргизская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице, однако через некоторое время материнский инстинкт приводит к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.

Сергей Дворцевой - российско-казахстанский режиссер, родившийся в 1962 году в Чимкенте (Казахстан). Он лауреат премии "Ника" за лучший неигровой фильм "Трасса" (2000) и обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд" за фильм "Тюльпан" (2008).

