В Костанае разыскивают владельцев собак, растерзавших шпица
Владельцы собак выгуливали своих питомцев без намордников.
Фото : Открытые источники22 января 2019, 20:36
Полицейскими УП Костаная устанавливаются владельцы собак, нарушивших правила выгула, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
В управление полиции Костаная с заявлением обратилась женщина, в котором она просит принять меры к владельцам собак породы Алабай. С ее слов, 21 января около 21.30 часов в областном центре по улице Тәуелсіздік две собаки растерзали ее собаку породы шпиц. Владельцы собак выгуливали своих питомцев без намордников.
В настоящее время возбуждено административное производство по статье 408 ч.2 КоАП РК".
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