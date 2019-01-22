Кубок Дэвиса: Казахстан принимает Португалию
Матчи начнутся 1 февраля в 14:00 и 2 февраля в 12:00.
Фото : olympic.kz22 января 2019, 21:22
С 1 по 2 февраля в Астане состоится квалификационный матч Кубка Дэвиса между теннисистами Казахстана и Португалии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Победители встречи пройдут в основную сетку мирового турнира, которая пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде (Испания).
Матчи начнутся 1 февраля в 14:00 и 2 февраля в 12:00.
Добавим, что в прошлом розыгрыше команда Казахстана дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии, которая в итоге и стала победителем.
В финальной части соревнований уже точно сыграют США, Франция, Хорватия, Испания, Аргентина и Великобритания.
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