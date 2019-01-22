Курилы и не только: О чем говорили Путин и Абэ в Москве

Стороны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора.

Владимир Путин провел переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ в Москве. Ключевые заявления мировых лидеров на совместной пресс-конференции – в материале РИА Новости.

Российский лидер заявил, что встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. В частности, удалось обсудить в позитивном ключе двустороннюю повестку дня.

Путин отметил, что в области экономического сотрудничества Москвы и Токио есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло. Он добавил, что Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот – до 30 миллиардов долларов.

Кроме того, стороны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора. Путин рассказал, что Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении соглашения, впереди ожидается кропотливая работа.

Он подчеркнул, что условия договора должны быть приемлемыми для народов обеих стран и должны иметь поддержку общественности.

Абэ после переговоров с Путиным сообщил, что они дали указание осуществить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Кроме того, главам МИД двух стран поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. По словам японского премьера, они могут пройти в Мюнхене.

Абэ также сообщил о договоренности с Путиным развивать связи между военными ведомствами двух стран. В заключение он отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.

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