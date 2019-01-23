В Туркестанской области судят подозреваемых в нападении на чиновницу

Трое подсудимых напали на чиновницу около дома. Четвертый фигурант – заказчик преступления.

Громкий уголовный процесс начался сегодня в Ленгере. Четверых мужчин подозревают в нападении на заместителя акима Толебийского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По версии следствия, трое подсудимых напали на чиновницу около дома. Четвертый фигурант – заказчик преступления. Все произошло в октябре. Женщину и ее водителя пытались избить камнями, завязалась драка, и один из нападавших стал стрелять. Заместитель акима получила незначительные травмы, злоумышленников задержали практически сразу. Всех обвиняют в хулиганстве, а троим вменяют незаконное хранение и ношение оружия. Истинную причину такого странного нападения установит суд, но адвокаты говорят, что все произошло из-за денег. Якобы чиновница задолжала солидную сумму матери одного из задержанных. В итоге он решил проучить женщину.

- У задержанного была личная неприязнь к Рабиге Бейсебаевой. Из-за мести, и чтобы ее напугать, он заказал это нападение. За это обещал 1 миллион 300 тысяч тенге наличными, - говорит прокурор Алмас Сагиндыков.

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