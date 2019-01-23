Сотни иностранцев-нелегалов задержали в Актобе

Что именно грозит всех нарушителям – решит суд.

В Актобе массово задерживают незаконных мигрантов. Всего четыре дня рейда выявили сотни иностранцев, незаконно пребывающих в области. 52 из них уже депортировали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли почти четыреста человек. В основном, это гастарбайтеры из Узбекистана и Таджикистана. Вот только работодатели не спешат брать разрешение на иностранную рабочую силу, поэтому наказание понесут и 16 актюбинцев. Ну а сами мигранты не регистрируются вовремя в отделе полиции. Что именно грозит всех нарушителям – решит суд.

- В Актобе приехал, чтобы денег заработать. Честно говоря, даже не успел привести в порядок миграционные документы. Дел было много, - говорит незаконный мигрант Шухрат Сатпаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!