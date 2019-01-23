Telegram запустит блокчейн-платформу и криптовалюту в марте

Сроки запуска TON неоднократно переносились.

Telegram Open Network (TON) — блокчейн-платформа, создаваемая на основе мессенджера Telegram, — будет официально запущена в марте. Крупнейшим инвесторам проекта команда Павла Дурова представит TON в течение месяца, расскажет, как она устроена и покажет первые примеры ее работы в Telegram, сообщает Вести.Ru.

TON — это основанная на распределенном реестре (блокчейне) платформа, способная, по утверждению ее создателей, обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Токены (криптовалюта) в TON называются Gram; для их хранения предусмотрен интегрированный в приложение Telegram криптокошелек. Суммарные инвестиции, которые команде Павла Дурова удалось привлечь в проект, составили порядка 1,7 млрд долларов.

Сроки запуска TON неоднократно переносились. Тестовую сеть планировалось запустить еще в марте 2018 года. В прошлом октябре СМИ сообщили, что платформа готова на 70% и может заработать уже осенью, но этого также не произошло. В этом месяце Дуров сообщил инвесторам, что полноценный запуск TON назначен на начало 2019-го, однако возможна задержка в 2–3 месяца по причине "инновационной природы разработки".

По данным канала @Tgram, на который ссылается The Bell, TON готов "примерно на 90%", а тестовая есть Testnet уже открыта. Рабочая версия платформы будет называться Mainnet. Для всех пользователей она будет запущена в марте. Издание также отмечает, что первые торги криптовалютой TON, вероятно, начнутся в Азии, а Япония может оказаться первой страной, где начнут ходить "граммы".

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