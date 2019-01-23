"Водители устраивают гонки". Проверку новых автобусов провели чиновники в Атырау

В одном из автобусов билеты оказались у всех пассажиров, водителя собираются премировать.

Работники КГП "Смарт-Атырау" и "Смарт-ЖКХ", курирующие вопросы общественного транспорта, провели в Атырау рейд в новых автобусах, чтобы проверить применение валидаторов, работу кондукторов и культуру вождения. "Скучно не было", передает "Ак Жайык".

Рейд начался с автобуса №14 от остановки "площадь Абая" до остановки "Драмтеатр". Людей в автобусе было немного, и всё равно у большинства не оказалось билетов. Кондуктор пожаловалась, что валидатор зависает. Но как только работник "Смарт-ЖКХ" взял его в руки, тот волшебным образом ожил.

- А у вас получилось, смотрите-ка, - удивилась кондуктор.

В следующем автобусе (маршрут №2) - такая же ситуация: пассажирам билеты никто не выдавал. В автобусе №4 валидатора не было вообще, молодой кондуктор даже и не пытался ничего объяснять – проверяющие сделали ему предупреждение. Зато увидев работников акимата и журналистов, две пассажирки наперебой рассказали о проблемах в общественном транспорте – водители устраивают гонки, школьников не запускают, билетов не дают.

В другом автобусе кондуктор, заметив фотоаппараты, сразу побежала к кабинке водителя – за валидатором и, достав его из... ведра на полу, стала возмущаться:

- Что вы тут все снимаете, будто преступника поймали?

И только в одном из автобусов, это был маршрут №4, билеты оказались у всех пассажиров - имя и фамилию кондуктора организаторы рейда записали себе, чтобы потом премировать. Продолжать ездить дальше смысла не было – понятно же, что кондуктора уже успели обзвонить коллег.

По словам директора КГП "Смарт-Атырау" Адильбека Танкиева, до конца января нефтяная столица пополнится еще 26 новыми автобусами – для маршрутов №30 и №30А.

А к вечеру в автобусах уже наблюдалась дорейдовая картина – без валидаторов и без билетов.

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