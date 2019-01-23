Не был пьян, угрожал оружием. Экипаж рассказал о хулигане на рейсе "Аэрофлота"

Нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы.

Экипаж самолёта "Аэрофлота", пассажир которого 22 января требовал изменения курса на Афганистан, рассказал об инциденте. По словам бортпроводниц, мужчина обратился к ним с просьбой передать требования командиру, при этом он не был пьян, поэтому к его словам отнеслись серьёзно, пишет Life.

- Он сказал, что у него есть сообщение для командира корабля о том, что он требует изменить курс в направлении на Афганистан. Признаков алкогольного опьянения не было, вёл себя адекватно, речь связная, на наркотическое опьянение не было похоже, поэтому к его словам отнеслись серьёзно, - рассказали бортпроводники журналистам после прибытия в Шереметьево.

По их словам, мужчина также утверждал, что у него есть оружие, которое он может применить к пассажирам и экипажу. После посадки в Ханты-Мансийске пассажир вёл себя спокойно, сидел на месте и смотрел в иллюминатор.

Бортпроводники также отмечают, что экипаж сработал по всем правилам, поэтому паники не было и пассажиры были спокойны.

22 января один из пассажиров рейса Сургут - Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он официально задержан.

Пассажиры рейса вылетели в Москву резервным бортом, самолёт также уже приземлился в Шереметьево.

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