"Это унижение". Скандал разгорелся в одном из супермаркетов Астаны

Зарплату около пятидесяти человек не получили еще за декабрь.

В Астане скандалят рабочие крупного супермаркета, которые внезапно остались без работы и денег. Сотрудники говорят, что магазин по документам закрылся ещё 31 декабря, но все они узнали об этом лишь накануне, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

- Ну, разве так можно, это же унижение. Ещё они меня должны были хотя бы уведомить. Можно было сказать, вы такого числа, пожалуйста, месяц вперёд, можно же было. Можно же было сказать, я в течение месяца могла бы работу себе нормально найти, тем более я мать-одиночка, - рассказала сотрудница супермаркета Рысай Куаныш.

Этот подвал был для работников офисом, столовой, а заодно служил и складом. Здесь они обедали, месили тесто и хранили коробки с продуктами. Заподозрили неладное, когда представители компаний стали забирать со склада свой товар. И лишь потом удалось выяснить, что владельцы магазина по документам закрылись прямо под новый год, 31 декабря. Хотя после этого, супермаркет продолжал работать ещё три недели.

- Половину зала закрыли. Мы не знаем почему. Там сказали полностью товар сюда поставить, а там у нас ничего нет. Рис сейчас стоит, рис и крупы, готовые завтраки. Сейчас нет ничего. Зал пустой, товара нет. Зарплата всем проблема, - отметил заведующий по секциям Сардор Джильдебаев.

Зарплату около пятидесяти человек не получили еще за декабрь. Всего же в Астане работали восемь точек, и они тоже объявили о закрытии. За разъяснениями рабочие отправились к руководству. Вот только там во всём обвинили финансового директора.

- Их забыли внести в табель. Ситуацию можно разрешить только одним образом. Финансовый директор должен вернуть им деньги. Начислить деньги и вернуть. Всё. Вчера она разъяснила. Сказала, что сегодня они будут разбираться с этим, но сегодня мы не можем до неё дозвониться, где она мы не знаем. Утром её забрали в милицию, и куда она, где она, мы не знаем, - сказала заведующая супермаркетом Фатима Тичоева.

Финансовый директор оказался в полиции неспроста. 47 работников супермаркета написали заявление. В правоохранительных органах уточнили, что весь материал по этому вопросу они собрали и сегодня передали в министерство труда. Теперь чиновники попытаются выяснить, где деньги работников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!