"Вы свободны". Глава Таджикистана уволил руководителя банка и авиакомпании

Эмомали Рахмон резко раскритиковал деятельность чиновников.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на годовом заседании правительства резко раскритиковал деятельность авиакомпании "Таджик Эйр" и государственного сберегательного банка "Амонатбанк" и уволил главу "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова и председателя "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода. "Вы свободны!" – заявил Рахмон, обращаясь к уже уволенным высокопоставленным чиновникам. Об этом пишет Akhbor.

По словам источника издания, разбор полетов руководителей этих двух структур прошел в первой половине дня, в первой части годового заседания правительства. Резко раскритиковав Рахимова и Хакимзода, президент в конце указал обоим на дверь.

В официальном репортаже пресс-службы президента о ходе итогового заседания правительства об этом ничего не говорится. Позже пресс-служба президента официально подтвердила факт снятия с должности чиновников.

Авиакомпания "Таджик Эйр" находится на грани банкротства. В начале 2019 года эта единственная государственная авиакомпания Таджикистана прекратила все свои полеты, которые сразу же прибрал к своим рукам авиакомпания "Сомон Эйр". По поступившим сообщениям, после прекращения полетов, был арестован самолет "Боинг", принадлежащий "Таджик Эйр" из-за его долгов перед Топливо-Заправочной Компанией (ТЗК), которая обеспечивает все авиакомпании в Таджикистане авиатопливом.

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