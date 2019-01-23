Чемпионка мира рассказала об отказе гражданства Казахстана

Процесс получения гражданства затянулся на полтора года.

19-летняя чемпионка мира по биатлону Арина Пантова рассказала российскому изданию News.ru о смене гражданства.

Полтора года назад спортсменка решила перебраться в Россию и сменить гражданство. Главной причиной стал отъезд её отца, бывшего тренера сборной Казахстана Дмитрия Пантова, который получил предложение поработать с тюменскими биатлонистами. Всё это время Арина тренировалась с юниорской командой Тюменской области, где была сильнейшей и выступала на всероссийских соревнованиях, но вне конкурса. После получения российского паспорта она может принимать участие во всероссийских и международных соревнованиях.

Девушка считается сильнейшей спортсменкой 1999 года рождения, и многие российские тренеры возлагают на неё серьёзные надежды, даже на ближайшей Олимпиаде в Пекине.

В 2016 году ещё в составе казахстанской команды она стала чемпионкой мира среди девушек и призёром юношеской Олимпиады в Лиллехаммере. В этом сезоне она попробует отобраться на Универсиаду и, возможно, примет участие в чемпионате России в марте.

По ее словам, процесс получения гражданства затянулся на полтора года.

"Тяжелее всего было в самом начале. Города мы не знали, везде огромные очереди, миллион документов, которые нужно собрать с разных краев города. Какие-то бумаги приходилось ждать по месяцу, часто приходилось ездить в консульство в Омске, несколько раз пришлось съездить в Павлодар именно по вопросам гражданства, и при всем этом нужно было тренироваться и учиться. Все это очень выматывало и физически, и морально", - сказала Пантова.

Арина отметила, что стороны Казахстана не было никаких препятствий. Однако один документ пришлось ждать полгода, что очень затормозило весь процесс.

Также она поделилась планами на будущее.

"Готовлюсь ко всем стартам. Ближайшие - это отборы на Универсиаду в Красноярске, ну, а дальше - как получится. Ехала в Тюмень, чтобы тренироваться в шикарных условиях с большой и сильной конкуренцией. Также хотелось поступить в университет", - сказала она.

Также она рассказала, с кого берет пример в спорте.

"Мой самый главный пример - это мой брат. Болею за сборные России, Украины, Белоруссии, ну и, конечно, за сборную Казахстана", - сказала Арина.

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