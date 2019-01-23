Нападающий сборной Казахстана вошел в историю КХЛ

Доус стал шестым игроком в истории КХЛ и вторым иностранцем, покорившим отметку в 400 очков в регулярных чемпионатах.

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус, выступающий за "Автомобилист" из Екатеринбурга, вошел в историю КХЛ, передает Vesti.kz.

Доус отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Набранное очко стало для него 400-м в "регулярках".

Таким образом Доус стал шестым игроком в истории КХЛ и вторым иностранцем, покорившим отметку в 400 очков в регулярных чемпионатах.

Ранее эту отметку в КХЛ покорили Сергей Мозякин, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Данис Зарипов и Мэтт Эллисон.

В "Автомобилист" 33-летний Доус перешел в начале мая. По данным российской прессы, зарплата нападающего будет доходить до трех миллионов долларов в год вместе с бонусами. Предыдущие семь лет Доус отыграл за астанинский "Барыс", в составе которого провел 415 матчей в КХЛ и набрал 376 (217+59) очков.

С 2016 года канадец Доус выступает и за сборную Казахстана. В ее составе он участвовал в двух чемпионатах мира. На ЧМ-2017 в группе А первого дивизиона Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером, а также был признан лучшим форвардом турнира, но последний ЧМ пропустил из-за отсутствия контракта.

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