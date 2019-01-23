В Караганде кондуктор обвинила ребенка в краже проездного билета

Родители мальчика ежемесячно приобретают для него общий проездной билет.

Карагандинка Юлия Вайман рассказала, как ее 15-летнего сына кондуктор автобуса №45 обвинила в краже проездного билета, передает Zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Юлия Вайман говорит, что 19 января в 10.00 часов ее сын ехал в автобусе с тренировок. Родители мальчика ежемесячно приобретают для него общий проездной билет. Мальчик воспользовался документом в автобусе.

- Сын позвонил мне из автобуса и сказал, что кондуктор обвиняет его в краже проездного. Я попросила его передать трубку кондуктору. Когда он это сделал, я попросила кондуктора вернуть проездной моему сыну. В ответ же мне сказали, что проездной возвращен, однако, школьникам запрещено ездить в автобусах с общим проездным билетом, - вспоминает Юлия.

После этого карагандинка позвонила в Автопарк №3.

- В автопарке диспетчер уже была осведомлена о случившемся. Кондуктор сама рассказала об инциденте. Диспетчер принесла извинения и сообщила, что мы имеем полное право приобретать 15-летнему ребенку проездной.

В отделе пассажирского транспорта Караганды также сообщили, что карагандинцы вправе приобретать общий проездной билет вне зависимости от возраста того, кто им будет пользоваться.

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