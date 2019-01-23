Опубликованы последние аудиосообщения футболиста Кардиффа из пропавшего самолёта

За час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

В Интернет попали аудиосообщения аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел, пропал с радаров, сообщает "Чемпионат".

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно", – говорилось в сообщении.

Накануне вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по "Нанту" и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

Ранее сообщалось, что "Кардифф" заплатит за Салу рекордные для клуба € 20,5 млн. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

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