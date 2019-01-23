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Пленарное заседание Мажилиса под председательством спикера Нигматулина

Будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности".

Фото : parlam.kz23 января 2019, 09:00

В Мажилисе началось пленарное заседание под председательством спикера Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности будут рассмотрены проекты законов: "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам"; "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц"; "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц".

Кроме того, рассмотрят законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности" (второе чтение).


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