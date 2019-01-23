Гражданин Польши прилетел в Талдыкорган на свидание, но его обманули

Мужчина прилетел в Талдыкорган на четыре дня, он долгое время ждал девушку по имени Кристина на остановке.

Злую шутку сыграли с гражданином Польши, приехавшим в Казахстан на свидание с девушкой, сообщает Sputnik.

Связанную с иностранцем историю опубликовали в социальных сетях - 19 января админ группы "Талдыкорганец" Кайрат Абдрахман разместил информацию о гражданине из Польши, приехавшем в Талдыкорган на встречу с девушкой по имени Кристина. В итоге мужчина понял, что его ожидания обмануты.

"Ко мне пришло сообщение, что на одной из городских остановок мужчина-поляк уже длительное время ждет свою девушку. Меня заинтересовал случай, и по оставленному мне телефонному номеру я созвонился с ним и чуть позже встретился. Выяснилось, что 52-летний мужчина Пшеслав из городка Сважендз. Некоторое время назад познакомился и общался по интернету с девушкой из Талдыкоргана, назвавшейся Кристиной. Чтобы познакомиться поближе, поляк прилетает в Казахстан с двумя пересадками через Германию на четыре дня без визы. Мне понравилась история и, если честно, стало просто жалко парня, который удосужился сюда прилететь. Чтобы помочь был брошен клич в соцсетях, не давший в итоге желаемых результатов" - рассказал Кайрат Абрахман.

Жители города оказали гражданину Польши радушный прием и верят, что у иностранца не останется плохих впечатлений о Талдыкоргане.

"Пшеслав очень открытый и простой. Проведенное с ним время пролетело быстро. Оказалось, что мужчина находится в разводе с женой, и у него есть 17-летняя дочь. Также у него имеется собственный бизнес. Надо же такому случиться, что гражданин далекой страны прилетел в наш маленький городок", - сказал блогер.

Также он пожелал Пшеславу благополучно и без приключений добраться до своей Родины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec_insta) 19 Янв 2019 в 7:00 PST

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