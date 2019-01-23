В Грузии задержан президент Федерации борьбы по обвинению в насилии

Мотивы нападения не известны.

Президент Федерации борьбы Грузии Тамаз (Гега) Гегешидзе задержан Министерством внутренних дел в связи с фактом, имевшим местом во Дворце спорта, где глава федерации нанес физические оскорбления двукратному чемпиону Европы Зурабу Датунашвили, передает apsny.ge.

Гегешидзе задержан по обвинению в насилии - ч.1 ст. 126-е Уголовного Кодекса Грузии.

"Министерство внутренних дел провело активные следственные мероприятия для установления фактических обстоятельств дела. Также, в связи с отказом о добровольном предоставлении информации, свидетели конфликта были допрошены перед судьей-магистратом. Следствием установлено, что 11 января текущего года, в ходе противостояния во Дворце спорта, Тамаз гегешидзе нанес физическое оскорбление спорсмену Зурабу Датунашвили. Следствие в связи с произошедшим будет продолжено по статьям 239 и 126-е УКГ", - говорится в сообщении МВД.

Видеокадры нападения, снятые очевидцами, распространил грузинский телеканал. На них видно, как Гегешидзе, в руках которого цепь, подходит к Датунашвили. Сперва он бьет спортсмена цепью, а затем наносит ему несколько ударов по лицу кулаками. Судя по всему, у Гегешидзе была рассечена бровь – все его лицо было в крови. Мотивы нападения не известны.

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