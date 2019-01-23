В Мажилисе РК рассмотрен законопроект по поставкам нефти между Казахстаном и Россией

Все комитеты мажилиса представили по законопроекту положительные заключения.

В Мажилисе на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина был рассмотрен законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", передает Zakon.kz.

Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года подписан в Москве 3 октября 2018 года.

Основной целью протокола является выведение приложения 2 к соглашению "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан" и приложения 3 к соглашению "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Таможенного союза" из-под условий соглашения, позволяющих компетентным органам сторон определять эти перечни путем заключения межведомственного протокола без проведения ратификации.

Протоколом также предусматривается снятие запрета экспорта нефтепродуктов из Республики Казахстан, предназначенных для гуманитарной помощи. Также снимаются ограничения по ввозу нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Казахстан для нужд Государственного унитарного предприятия Производственно-энергетического объединения "Байконурэнерго".

Все комитеты мажилиса представили по законопроекту положительные заключения.

С учетом изложенного, Комитет по вопросам экологии и природопользованию вносит предложение об одобрении Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года".

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