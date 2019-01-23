Вредные и полезные для здоровья человека грузы хотели провезти в Казахстан

Большинство фактов пресечения контрабанды зафиксирован на границе Казахстана с Кыргызстаном.

За прошедшие сутки пограничники предотвратили незаконный ввоз в страну более 250 блоков табачных изделий и 72 литра алкогольной продукции, передает Zakon.kz.

Пограничный наряд ОПК Кордай-авто Кордайского пограничного отряда задержал гражданина Казахстана 1956 года рождения, следовавшего из Кыргызстана в Казахстан на автомобиле Тоyota с различного рода алкогольной продукцией общим количеством 55 литров и сигаретами разнообразных марок в количестве 300 пачек.

"Около 20:00 на том же пункте пропуска задержан гражданин РК 1973 года рождения, который следовал из Кыргызстана в Казахстан на автомобиле Мitsubishi Pagero с алкогольной продукцией общим объемом 38,2 л. Причины задержании – отсутствие документов на груз. Изъятые табачные изделия и алкогольная продукция заактированы и переданы в ДГД Кордайского района",– рассказали в пресс-службе ПС КНБ РК.

Около 22:00 пограничниками другого пункта, ОПК Карасу-авто Кордайского пограничного отряда, задержан гражданин Кыргызстана 1993 года рождения, следовавший из соседней страны в нашу на автомобиле "Volvo" с грузом – мёд весом 1080 кг. Причина – отсутствие документов на груз. Передан по акту в ветеринарно-санитарную службу Кордайского района.

Помимо южных рубежей, попытка ввоза контрабанды зафиксирована также на севере.

"Костанайский пограничный отряд. Отделение пограничного контроля "Желкуар авто". В 20:20 мин. задержана гражданка РК 1969 года рождения, которая следовала из России в Казахстан на автомашине Лада Ларгус с грузом - сигареты различных марок общим количеством 172 блока. Причина задержания– отсутствие акцизных марок. Груз передан в ДГД Житикаринского района", – сообщила пресс служба ПС КНБ РК

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