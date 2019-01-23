Инвестиционная политика холдинга «Байтерек»: цели, задачи, развитие

Новая редакция значительно расширила положения предыдущей редакции Политики по четырем ключевым блокам.

Холдинг "Байтерек" приступил к реализации новой Инвестиционной политики. Ее целью является обеспечение эффективной и прозрачной инвестиционной деятельности, способствующей устойчивому социально-экономическому развитию страны, передает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Обновленный документ был разработан и принят по решению Совета директоров Холдинга в соответствии с государственными программами развития. Таким образом, были заданы общие направления и принципы инвестиционной деятельности компании и ее дочерних организаций, где поддержка экспорта определена одним из ключевых приоритетов.

Новая редакция значительно расширила положения предыдущей редакции Политики по четырем ключевым блокам.

Во-первых, она определила шесть основных принципов, которые задают вектор всей инвестиционной деятельности Холдинга и дочерних организаций. Это фокус на проекты, которые способствуют устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана, а также поддерживают частные сектора экономики. Кроме того, документ определяет приоритетность проектов, в финансировании которых не заинтересованы коммерческие институты ввиду их капиталоемкости и длительных сроков окупаемости, но способствующих созданию мультипликативного эффекта для национальной экономики. Помимо этого, обеспечивается стремление к безубыточности и применению международных принципов ESG (Environmental, Social, Governance) – комплекса принципов экологической эффективности и охраны окружающей среды, социальной направленности и добросовестного корпоративного управления. Внедрение норм ESG позволит повысить привлекательность казахстанских проектов для зарубежных инвесторов.

Во-вторых, введено понятие Индекса развития как инструмента приоритизации проектов с точки зрения предоставления проектам более выгодных условий финансирования. Индекс позволяет выделить наиболее значимые социально-экономические проекты, способные внести вклад и оказать влияние на развитие страны, и дать таким проектам наиболее выгодные условия. Ключевым моментом является тот факт, что проекты с низким уровнем Индекса развития не могут получать финансирование из государственных источников.

При этом проект с высоким Индексом развития должен соответствовать приоритетной отрасли, определенной государственными программами, способствовать увеличению производительности труда, предполагать значительную долю экспорта в производстве и увеличивать объем выпуска продукции на единицу вложенных средств. Кроме того, приоритет направлен на проекты частного сектора экономики.

В-третьих, новая редакция четко разграничила ответственность между Холдингом и дочерними организациями, что позволило построить между ними прозрачные взаимоотношения. Основной ролью дочерних организаций остается осуществление и поддержание текущего процесса по предоставлению финансовой поддержки. В то время как Холдинг определяет стратегический вектор инвестиционной деятельности дочерних компаний и фокус в предоставлении инструментов поддержки, а также осуществляет их мониторинг на предмет эффективности оказываемой финансовой поддержки.

В-четвертых, Инвестиционная политика определила и детализировала финансовые инструменты, которые могут применяться дочерними организациями, а также установила понятный подход к определению условий финансирования и ценообразованию.

По результатам диагностики инструментов поддержки была выявлена необходимость определения некоторых ограничений и дополнений, которые позволят сделать инвестиционную деятельность Холдинга и дочерних организаций более сфокусированной. Например, были внесены уточнения в вопросах взаимодействия дочерних организаций при совместном финансировании проектов, а также были решены вопросы финансирования нерезидентов, приобретающих казахстанскую продукцию, и определен фокус на развитие экспорта.

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