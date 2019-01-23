Депутаты обратились к Сагинтаеву с просьбой обеспечить жильем военнослужащих на пенсии

В 2018 году по этому поводу в Мажилис поступили обращения от военных пенсионеров Аягозского, Гвардейского, Арысского, Жетыгенского и Шымкентского военных гарнизонов.

Депутаты, члены Фракции партии "Нұр Отан" Н.Сабильянов и А.В.Суслов на пленарном заседании Мажилиса РК под председательством Нурлана Нигматулина озвучили запрос касательно жилья для военнослужащих, вышедших на пенсию, передает Zakon.kz.

В декабре 2017 года был принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений", предусматривающий дополнительные меры по решению жилищного вопроса военнослужащих.

По данным Министерства обороны Республики Казахстан, в 2018 году общее количество военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан, получивших денежные компенсации, жилищные выплаты составило 41 133 человек на сумму 54,6 млрд.тенге.

Вместе с тем, в Мажилис Парламента Республики Казахстан поступили многочисленные письма от военных пенсионеров, прослуживших в Вооруженных силах Республики Казахстан более 10 лет, но менее 20 лет по состоянию на 1 января 2018 года по поводу решения их жилищного вопроса. Также данный вопрос поднимался во время встреч с избирателями.

Дело в том, что в статье 55 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", предусмотрено, что на лиц, состоявших на воинской службе десять и более лет, но менее двадцати лет в календарном исчислении, и проживающих в служебном жилище, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных застав и иных закрытых объектов, и уволенных с воинской службы до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, распространяется порядок обмена жилищами из государственного жилищного фонда, установленный статьей 96 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

Однако, военные пенсионеры данной категории не обеспечиваются жилищами по причине отсутствия в регионах жилья для обмена из государственного жилищного фонда.

В 2018 году по этому поводу в мажилис поступили обращения от военных пенсионеров Аягозского, Гвардейского, Арысского, Жетыгенского и Шымкентского военных гарнизонов. В своих обращениях военные пенсионеры просят обеспечить их жильем в соответствии с законодательством, а в случае отсутствия жилья для обмена, выплатить им денежную компенсацию на приобретение жилья.

"Принять все необходимые меры по реализации пункта 6-1 статьи 55 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих"; В случае отсутствия в государственном жилищном фонде в регионах жилища на обмен для военных пенсионеров вышеуказанной категории, рассмотреть вопрос о выплате им денежной компенсации", - просят депутаты.

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