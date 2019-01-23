В горах ВКО возможен сход лавин
Это связано с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра.
Фото : хабар 2423 января 2019, 11:42
В горах ВКО возможен сход лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на ЭУ "Казселезащита".
В связи с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра с 22 по 27 января 2019 года в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен сход снежных лавин.
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