Это связано с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра.

В горах ВКО возможен сход лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на ЭУ "Казселезащита".

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра с 22 по 27 января 2019 года в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен сход снежных лавин.

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