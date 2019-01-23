Коммунисты обратились к Сагинтаеву с жалобой на отечественные КСК

По мнению депутатов, сегодня в стране почти не исполняются предписанные законом взаимоотношения между КСК и его членами.

Коммунисты обратились с запросом к Правительству Республики по вопросам ЖКХ. Депутаты считают, что КСК не исполняют законные требования между пользователями и КСК, передает Zakon.kz.

Депутаты поинтересовались: кто должен всё-таки расчитываться с монополистами за общедомовые нужды? По мнению коммунистов, он не только влияет на тарифы услуг ЖКХ, но бросает тень на авторитет государственных органов, которые проявляют неспособность или нежелание контролировать исполнение действующих законов и собственных нормативно-правовых актов, позволяют трактовать их монополистам в собственных интересах, в ущерб интересам рядовых потребителей.

"Не исполняются предписанные законом взаимоотношения между КСК и его членами, в частности в вопросе оплата за ОДН, требования Постановления Правительства РК № 1822 от 7.12.2000 года "Об утверждении нормативных правовых актов в области энергетики", Правила утверждённые Постановлением Акимата Астаны от 30 апреля 2015 года, в которых ясно сказано, что "КСК расчитываются с э/снабжающей организацией за расходуемую на общие домовые нужды энергию по приборам учёта, установленным на границе эксплуатационной ответственности, по утверждённому в установленном порядке тарифу". Ведь КСК и были созданы для содержания и исполнения, именно общедомовых нужд - ОДН", - говорится в запросе.

Также сообщается, что осталось без внимания предписание Агентства по защите конкуренции о запрете с ноября 2009 года взимания платы напрямую с потребителей, по результатам проверки вскрывшей факты нарушения антимонопольного законодательства ТОО "Астанаэнергосбыт". При этом компания и другие монополисты на местах своими внутренними правилами парализовали всю законодательную базу по этому вопросу.

"Прошло почти два десятка лет, но, как и прежде, монополисты рассылают потребителям типовые договора. Простым людям, конечно, не понять всех юридических тонкостей и поэтому они платят по надуманным счетам. Наверняка, не все потребители знают, что ОДН законодательно уже "сидит" в ежемесячных эксплуатационных взносах КСК на содержание общедомового имущества, что ведёт к двойной оплате за одни и те же услуги", - добавили депутаты.

В запросе утверждается, что подобный "противозаконный опыт" монополистов Астаны получил распространение в Алматы, Павлодарской, Карагандинской, Мангыстауской и ряде других областях. Раньше в расходы на ОДН включали только электричество, но в нынешних счетах появляется уже плата и за горячую воду ("ГКП "Каспий жылу арнасы").

В конце депутаты попросили проверить указанные факты в части соблюдения законности и принять меры по приведению предоставляемях монополистами услуг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!