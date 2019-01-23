Иле-Алатауский нацпарк объяснил ситуацию с платой за вход

Стало известно, куда идут собираемые деньги.

Руководство Иле-Алатауского нацпарка объяснило ситуацию со взиманием платы за вход с каждого посетителя, передает Zakon.kz.

Прокуратура Алматы сообщила, что стоимость пребывания на территории Иле-Алатауского нацпарка снижена с 452 до 252 тенге, а также администрации нацпарка предстоит решить вопрос о системе дифференцированного взимания платы с посетителей.

На официальной странице в Facebook нацпарк сделал заявление, в котором объяснил ситуацию со взиманием платы и рассказал, куда идут собираемые средства.

"Приказом и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 31 мая 2017 года № 17-1/158 "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями" и его приложением №11 установлены размеры тарифов за услуги, предоставляемые Иле-Алатауским ГНПП. Данный приказ зарегистрирован в Мин.юстиции РК. В пункте 1 приложения в наименование предоставляемых услуг указано: предоставлению туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян; тарифы за услуги (тенге) - 200 тенге. Во исполнении приказа Комитета (уполномоченный орган) руководство нацпарка издал ведомственный приказ "О взимании платы на КПП Иле-Алатауского ГНПП" для исполнения по 4 филиалам нацпарка, то есть тем самым продублировал приказ Комитета. Протестом прокурора отменен приказ нацпарка и в этой связи взиманием платы на КПП нацпарк в работе руководствуется приказом Комитета. Таким образом, пребывания на территории нацпарка осталось прежним и составляет 452 тенге (услуги – 200т., 0,1 МРП - 252 тенге)",– заявили в нацпарке.

Что касается сезонного периода для ряда туристических троп, то они действительно является сезонными и начинаются от КПП. Но и здесь есть свои нюансы.

"Услуги, такие как смотровые площадки, бивачные поляны являются круглогодичными, взимание плата по которым, в комплексе с маршрутами, входит в сумму 200 тенге с человека. Взимание платы и его расходование указано в Приказе Министерства финансов РК от 6 ноября 2018 года № 973 "Об утверждении Классификатора перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета, деньги от реализации, которых остаются в их распоряжений" и раздел "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями в сфере особо охраняемых природных территорий" это: Оказания платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами в туристских и рекреационных целях, в том числе: по предоставлению туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян и т.п. Тем самым, посетитель при входе на территорию нацпарка через КПП пользуется природными комплексами особо охраняемых природных территорий в туристских и рекреационных целях",– сообщили в нацпарке.

Собираемые 200 тенге с человека за посещение природных комплексов особо охраняемых природных территорий расходуются, по данным нацпарка, для мероприятий по сохранению и развитию природных комплексов. А также расходуются на очистку и благоустройство территорий, вывоз мусора на полигон, развитие инфраструктуры, оплату работ внештатных сезонных работников (пожарных сторожей, рабочих по уборке мусора, работников), приобретение средств связи, транспорта, материалов противопожарного инвентаря.

"Кафе и рестораны, расположенные на территорий нацпарка, действуют в рамках договорных обязательств в целях развития туризма и обслуживания посетителей нацпарка и расположен на землях особо охраняемых природных территорий, который относится к природным комплексам",– добавили в нацпарке.

В нацпарке пообещали максимально упростить и автоматизировать данный процесс, дабы снизить возможные коррупционные проявлений и недовольство граждан.

Вопрос о системе дифференцированного взимания платы с посетителей будет решен по согласованию с уполномоченным органом.

"В текущем году, согласно поручения заместителя премьер-министра РК – министра сельского хозяйства на КПП Больше Алматинского лесничества (Алмаарасан), совместно с акиматом Алматы, планируется установка автоматизированной системы оплаты за посещение нацпарка, видеокамеры "Сергек", – заключили в нацпарке.

Альберт Ахметов

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