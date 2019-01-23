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Доллар еще подрос на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 378,42 тенге.

Фото : life.ru23 января 2019, 11:55

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 378,42 тенге за доллар (+0,28 тенге), объем торгов – 74,95 млн долларов (-2 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7900 тенге за юань (+0,3439 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (-1 600 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 378,7-380,3 тенге, евро - 430,3-432,9 тенге, рос.рубля - 5,69-5,74 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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