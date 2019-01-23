Министерство маркетинга предложили создать Назарбаеву

Это был бы проект, в рамках которого можно было бы заниматься ребрендингом Казахстана на мировой арене.

Во время церемонии открытия Года молодежи участник вайн-проекта Yuframe Расул Абдуллаев предложил главе государства открыть Министерство маркетинга РК, миссия которого заключалась бы в ребрендинге Казахстана на мировой арене, передает корреспондент Zakon.kz.

"Творческое объединение Yuframe является крупнейшим в нашей стране интернет-проектом с аудиторией в 4,1 млн подписчиков и еженедельным охватом 20 млн показов казахстанского контента мирового уровня. Мы хотим удивлять своим творчеством весь мир", - сказал он, выступая на мероприятии.

При этом 23-летний вайнер сообщил, что в ближайшие годы планирует расширить границы своего бизнеса.

"Только за первый год нашей работы мы создали успешную сеть ресторанов Yuframe-бургер. В ближайшие пять лет нашей целью является открытие более ста таких ресторанов", - сказал Абдулаев.

Также он обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с предложением.

"Уважаемый Нурсултан Абишевич, в Год молодежи хотелось бы предложить вам проект под условным названием Министерство маркетинга РК, миссия которого будет заключаться в ребрендинге Казахстана на мировой арене. Данное объединение может стать платформой для развития и поддержки пиар-служб о всех ведомствах, популяризации нашей идеологии Рухани Жангыру не только среди граждан республики, но и за рубежом", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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