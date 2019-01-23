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На горной дороге близ Алматы лоб в лоб столкнулись Subaru и Mercedes

Несмотря на сильный удар, в аварии никто не пострадал и помощь медиков не понадобилась.

Фото : zakon.kz23 января 2019, 12:04

В Алматинской области в горной местности произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.

Subaru Forester двигался вверх по горной дороге в сторону спортивно-развлекательного комплекса, недалеко от села Бесагаш, а Mercedes наоборот – спускался. На повороте водитель Mercedes не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с Subaru. От удара японскую иномарку откинуло на отбойник, благодаря ему машина не улетела в овраг.

Несмотря на сильный удар, в аварии никто не пострадал и помощь медиков не понадобилась.


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