Яблоневый сад хотят посадить в Астане этой весной

Уже выбрано несколько сортов яблок, которые устойчивы к морозам и ветрам.

На церемонии открытия Года молодежи с участием главы государства фермер и участница проекта "100 новых лиц" Тамила Розметова рассказала о планах посадить в Астане яблоневый сад, передает корреспондент Zakon.kz.

"О том, что Казахстан является исторической Родиной яблок, я узнала из вашей статьи "Семь граней Великой степи". Сегодня эту живую грань Великой степи мы возрождаем славу махамбетских яблок. В Год молодежи мы - молодежь - хотим поддержать конкретные проекты. Мы хотим этой весной посадить в Астане яблоневый сад", - сказал она.

По ее словам, для этих целей уже отобраны несколько сортов.

"Мы подготовили четыре сорта яблок, которые не боятся ни мороза, ни ветра, обеспечим сад капельным орошением. Просим определить место в столице", - обратилась она к Президенту.

Нурсултан Назарбаев в свою очередь перепоручил это дело акиму столицы Бахыту Султанову.

"Бахыт Султанов сейчас запишет и поддержит", - сказал он.

Оксана Скибан, Астана

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