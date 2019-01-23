Айман – Шолпан: интересный случай на казахстано-китайской границе

Находчивые сестры придумали хитроумный план.

Об интересной ситуации на КПП рассказали в ПС КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

По данным пограничников, им удалось вовремя распознать попытку обмана.

"На первый взгляд, женщина, предъявившая на проверку заграничный паспорт на имя Шолпан 1985 года рождения, не вызывала особых подозрений. Визуально, фотография на паспорте вроде не имела отличий. Вот это "вроде" и стало сигналом для пограничников. При углубленной проверке – документ оказался чужим, хотя, хозяйка паспорта была не совсем чужой для предъявительницы, а являлась ее родной сестрой, 1982 года рождения по имени Айман. Причиной, подтолкнувшей Айман на совершение правонарушения, послужило то, что она числилась в списках лиц, которым закрыт выезд из РК. Задержанная гражданка передана сотрудникам РОВД Панфиловского района", - поведали в пресс-службе ПС КНБ РК.

Пограничным нарядом этого же контрольно-пропускного пункта вчера вечером (около 18:30) при обходе территории (на стоянке автотранспортных средств) обнаружен бесхозный груз - медикаменты китайского производства весом около 180 кг.

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