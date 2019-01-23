Казахстан ожидают снегопады, метели и резкое колебание температуры

В южных и юго-восточных районах республики резких колебаний температуры не прогнозируют.

В РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 24-26 января, передает Zakon.kz.

С быстро сменяющимися друг друга циклонами и антициклонами, будут связаны резкие колебания температуры воздуха в западных, северных, центральных и восточных областях Казахстана. А атмосферные фронты, входящие в систему циклона вызовут здесь снегопады, метели и сильный западный ветер.

В южных и юго-восточных районах республики резких колебаний температуры не ожидается, но атмосферные фронты и здесь вызовут мокрый снег, в горных районах сильный снег, гололёд и туман.

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